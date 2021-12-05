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Baba gözyaşlarına hakim olamadı! En acı an

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2021
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Baba gözyaşlarına hakim olamadı! En acı an

Son dakika haberine göre: Büyükçekmece Gölü'nde çevredekilerin farkedip polisi araması üzerine bir kadın cesedi bulundu. Gölden çıkarılan cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen babası kızını teşhis ettikten sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Gölü Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Cesedin gölün kenarına vurması üzerine çevredekiler polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cesedin 20 yaşındaki Elif T.'ye ait olduğunu belirledi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından ceset, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın intihar mı ya da cinayet mi olduğu yapılacak çalışmaların ardından belli olacak.

BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Elif T.'nin babası, kızının cesedini teşhis ettikten sonra gözyaşlarını tutamadı.

Ayakta durmakta güçlük çeken babaya yakınları destek oldu.

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