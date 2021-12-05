Bartın 3 katlı binada yangın telaşı

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Önlem amaçlı cadde üzerinde bulunan binaların elektrik ile doğalgazı kesildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken yangının genişleme tehlikesine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar da tahliye edildi.