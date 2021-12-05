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Bartın 3 katlı binada yangın telaşı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Bartın 3 katlı binada yangın telaşı

Bartın’da 3 katlı bir binada yangın meydana geldi. Yangının büyük bir alana yayılma riskine karşı yan binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Orta mahalle Topçukonağı caddesi üzerinde üç katlı binada yangın meydana geldi. Gece sularında binanın çatısından çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Önlem amaçlı cadde üzerinde bulunan binaların elektrik ile doğalgazı kesildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlere müdahale edilirken yangının genişleme tehlikesine karşı yan binalarda oturan vatandaşlar da tahliye edildi.

SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yanan binanın giriş katında pide salonu yer aldığı, üst katlarında ise oturan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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