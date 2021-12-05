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Ümraniye'de baba kız kavgası kanlı bitti: Öldürmek istemedim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2021 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021
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Ümraniye’de baba kız kavgası kanlı bitti: Öldürmek istemedim

İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 20 yaşındaki Cansel Dilara K. alkollü olduğu iddia edilen babasıyla tartışma yaşadı. Tartışma esnasında boynundan bıçaklanan baba Mustafa Emre K. yaşamını yitirdi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan Cansel Dilara K.'nın karakolda verdiği ifadesinde; "Bizi görmeye gelmişti, bana küfür etmeye başladı. Saldırdı. Elime aldığım bıçağı kendimi korumak için salladım, öldürmek istemedim" şeklinde konuştu.

48 yaşındaki Mustafa Emre K. şiddetli geçimsizlik sebebiyle eşinden bir müddet önce boşanmıştı. Boşanma ardından Cansel Dilara K. ile 9 yaşındaki kardeşinin velayeti annelerine verildi. İddiaya göre baba alkol bağımlısıydı.

ALKOLLÜ GİTTİ

Önceki akşam çocuklarını görmek için alkollü şekilde Cansel K'nın annesi ve kardeşiyle birlikte yaşadığı Ümraniye Tantavi Mahallesi'ndeki evlerine geldi. Ancak görüşme sırasında tartışma yaşandı.

KÜFÜR EDİP SALDIRDI

İddiaya göre tartışma sırasında baba, kızına küfür edip saldırdı. Kızı Cansel K. da eline bıçak alarak, babasını doğru salladı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Baba Emre K. omuzuna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cansel K. gözaltına alındı. Babanın cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince gözaltına alınan Cansel K. emniyette verdiği ilk ifadesinde; "Babam eve alkollü bir şekilde geldi. Bana küfürler etti saldırmaya aşladı, tartışma yaşadık.

"KENDİMİ KORUMAK İÇİN"

Bende küfür etmemesini söyledim ama küfür etmeye devam ederek bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için elime aldığım bıçağı ona doğru salladım. Onu öldürmek ya da yaralamak istemedim.

"RASTGELE SALLADIM"

Kendimi korumak amacıyla bıçağı rastgele salladım" dediği öne sürüldü. Olay sırasında evde bulunan annesi de benzer bir ifade verdi.

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