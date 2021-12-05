Her ayıldığında yanında başka bir erkek vardı! İngiliz Liar dizisi İstanbul’da gerçek oldu! Kan donduran olay

ERHAN İTİRAF ETTİ

Ertesi gün yüzleşmek için Kadıköy'e şüphelilerden Erhan Ş.'ı çağıran kadınlar, yanlarına güvendikleri arkadaşlarını da aldı. Erhan Ş. ise 2 kadının alkol alıp uyuya kaldığını ve ikisiyle de cinsel birliktelik yaşadığını itiraf etti. Tanıklar da bu şekilde karakolda ifade verdi. Ancak evli de olduğu ortaya çıkan Erhan Ş. polislere verdiği ifadesinde "Rızaları dahilinde onları öptüm ama cinsel birliktelik yaşamadım. İftira atıyorlar asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bir diğer şüpheli Yücel K. de iddiaları reddetti ancak B.A.'yı bir süre sonra çıplak görüp üzerini giymesini söylediğini anlattı. İki şüpheli de serbest kaldı. Şüphelilerden Baha S.'nin ise ifadesi hiç alınamadı. Polislerin ifadesini almak istediği Baha S., "İfadeye gelmeyeceğim" dedi. Savcılık ise birçok emniyet müdürlüğüne yazı yazarak ifadesinin alınmasını talep etti.