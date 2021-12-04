Meteorolojiden kritik uyarı | İstanbul'da bugün nasıl olacak? 4 Aralık Cumartesi hava durumu
Meteorolojiden kritik uyarı | İstanbul'da bugün nasıl olacak? 4 Aralık Cumartesi hava durumu | Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer aşırı yağış bekleniyor. Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de rüzgar fırtına şeklinde esecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Elazığ, Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
TURUNCU VE SARI UYARI
Beklenen fırtına dolayısıyla, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir ve Muğla için "turuncu kod", Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Uşak için ise "sarı kod" uyarısı yapıldı.
Sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
Hava sıcaklığı Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
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