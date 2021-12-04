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Son dakika: Cansız bedeni aylar sonra bulundu

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
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Son dakika: Cansız bedeni aylar sonra bulundu

Son dakika haberi... Sinop'un Türkeli ilçesi sahilinde cesedin, 11 Ağustos’ta Kastamonu Bozkurt'ta meydana gelen sel felaketinde kaybolan bir kişiye ait olduğu belirlendi.

İlçeye bağlı Güzelkent köyü Helaldı Limanı yakınlarında bir vatandaş tarafından bulunan ve yetişkine ait olduğu öğrenilen cesedin kimliği belirlenmesi için gönderildiği Trabzon Adli Tıp Kurumundan DNA örneği ile karşılaştırılarak kimlik tespiti yapıldı.

Buna göre, 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde Hamdi Kalabalık tarafından Bozkurt ilçesinde kaybolduğu bildirilen Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi. DNA sonucunun açıklanmasıyla, acı haber Bozkurt ilçesine ulaştı.

Orhan Kalabalık'ın Bozkurt ilçesinde kuaförlük işi yaptığı ve sel felaketinde kaybolan 8 kişiden biri olduğu öğrenildi.

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