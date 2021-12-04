İstanbul Boğazı'nda gemi gezi teknesine çarptı! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması
İstanbul'da Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesinin çarpışmasının ardından iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ."İki kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır'' denildi.
Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. İki kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır'' ifadeleri kullanıldı.