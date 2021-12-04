İstanbul Boğazı’nda gemi gezi teknesine çarptı! Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden son dakika açıklaması

Anadolukavağı önlerinde bir gemi ile gezi teknesinin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''M/V KARADENİZ-5 gemisi ile KALPAZANKAYA isimli gezi teknesinin Anadolukavağı önlerinde birbirlerine çatması üzerine KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz ivedilikle bölgeye intikal etmiştir. İki kişinin hafif yaralandığı maddi hasarlı olayda, can kaybı ve çevre kirliliği yaşanmamıştır'' ifadeleri kullanıldı.