Meteoroloji gün verdi! Kar ve sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir'de bu hafta hava durumu nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışın etkili olacağı ve bazı illerde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı belirtildi. Yayınlanan 5 günlük hava tahmin haritalarında illere ilişkin detaylara da yer verildi. Peki sağanak yağış ne zaman yağacak? Yağmur ne zaman bitecek? Hangi illere kar yağacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışının etkili olacağı duyurulurken, 5 günlük hava tahmin raporları da güncellendi. İşte Meteoroloji tarafından yapılan açıklamanın detayları...
ANTALYA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Antalya il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların 04.12.2021 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren merkez ve batı ilçelerinde genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (30-75 kg/m2) Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Konyaaltı ilçelerinde şiddetli (51-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2 ve üzeri) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 05.12.2021 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
EGE'DE SAĞANAK GELİYOR
Denizli ve Uşak çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların 04.12.2021 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların 05.12.2021 Pazar sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
SIFIRIN ALTINDA 26,4 DERECE!
Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk havaya hayatı olumsuz etkiledi. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 26,4 derece olarak ölçüldüğü Ardahan Göle, Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Ardahan merkezde en düşük sıcaklık eksi 20,3, Hanak ilçesinde eksi 20,1 Çıldır'da eksi 18,4 olarak ölçüldü.
ERZURUM'DA HAVUZLAR DONDU
Ardahan'dan sonra bölgenin en soğuk kenti olan Erzurum'da süs havuzları dondu, ağaçlarda buz sarkıtları oluştu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'ndaki havuzun yüzeyi yaklaşık 5 santimetre kalınlığında buz tabakasıyla kaplandı. Soğuklar nedeniyle araçlarını güçlükle çalıştıran sürücüler, camları kaplayan buzu kazımak zorunda kaldı.
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