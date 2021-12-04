Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır’ı karıştırdı

İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç'ye linç girişiminde bulundu.

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