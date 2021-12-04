Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır'ı karıştırdı
YAŞAM İHA
Diyarbakır'da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesi ve vatandaşların linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi.
İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç'ye linç girişiminde bulundu.
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Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç'yi güçlükle kurtarıp zırhlı araca aldı. K.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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