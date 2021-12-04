04 Aralık 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır'ı karıştırdı

Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır'ı karıştırdı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.12.2021 Güncelleme Tarihi: 04.12.2021
ABONE OL
Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır’ı karıştırdı

Diyarbakır'da bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuğa bir şahsın cinsel istismarda bulunduğu iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı. Çocuğun ailesi ve vatandaşların linç girişiminde bulunduğu şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Bağlar ilçesinde meydana geldi.

Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır’ı karıştırdı

İddiaya göre, bir kahvede çalışan 13 yaşındaki çocuk, 50 yaşındaki K.Ç. tarafından cinsel istismara uğradı. Çocuk, durumu ailesine anlatması üzerine aile ve vatandaşlar K.Ç'ye linç girişiminde bulundu.

HABERİN VİDEOSU

Çocuğa cinsel istismar iddiası Diyarbakır’ı karıştırdı

Olay yerine gelen polis ekipleri, K.Ç'yi güçlükle kurtarıp zırhlı araca aldı. K.Ç., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA