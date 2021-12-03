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4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.12.2021
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4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?

4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılının son güneş tutulması için artık nefesler tutuldu. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de heyecanla beklenen yılın son gökyüzü olayı için merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?

4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Güneş tutulması ile ilgili aramalar yeniden artmış durumda. Tüm dünyada büyük bir merakla beklenen konuya ilişkin yurdumuzda da heyecan yükseldi. İşte, 4 Aralık güneş tutulması ne zaman, saat kaçta? Güneş tutulması nereden görülecek?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılının önemli gök olaylarından biri olan güneş tutulması 4 Aralık'ta yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖZÜKÜCEK Mİ?

Tutulma, Güney Amerika, Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın güney ucunda gözlemlenebilecek. Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDEN OLUR?

Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır.

Tutulmanın olması için Ay'ın yeni ay evresinde olması ve Dünya'ya göre Güneş ile kavuşum halinde olması, yani yörünge düzleminin Dünya'nın Güneş çevresindeki yörünge düzlemi ile çakışması gerekir. Bir yıl içinde Ay, Dünya çevresinde yaklaşık on iki kez dönmesine karşın, Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasında beş derece kadar bir açı olması sonucu, Ay her defasında Güneş'in tam önünden geçmez ve dolayısıyla bu çakışma seyrek olarak oluşur. Bu yüzden, yılda iki ile beş arasında Güneş tutulması gözlemlenir. Bunlardan en çok ikisi tam tutulma olabilir. Güneş tutulması Dünya üzerinde dar bir koridor izler. Bu yüzden herhangi bir bölge için Güneş tutulması çok ender bir olaydır.

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