Terapist tavsiyesi ihanetle bitti! Kocasını okul müdürü ile birlikteyken yakaladı
Son dakika haberine göre: Evliliklerinde sorun yaşayan çift, terapistin "Evleri ayırın" sözünü dinledi. Eşinin evine giden kadın, kocasını aynı okulda çalıştığı müdireyle ile birlikteyken yakaladı. Çift boşanırken, Milli Eğitim olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mersin'de evliliklerinde sorun yaşayan öğretmen çift, gittikleri aile terapistinin 'evleri ayırın' demesi üzerine farklı evlerde yaşamaya başladı. Öğretmen kadın, geçen ay kızıyla ilgili sorunları konuşmak için eşinin yaşadığı eve gittiğinde, eşi ve aynı okulda görevli okul müdüresini birlikte yakaladı.
OKUL MÜDÜRÜYLE BASTI!
Hayatının şokunu yaşayan kadın, okul müdürü kadından şikâyetçi oldu; eşine karşı da zina suçlamasıyla davası açtı. Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.
TERAPİST AYRI YAŞAMALARINI ÖNERMİŞTİ!
Toroslar ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Leyla A.(39) aynı okulda öğretmen olan eşi Abdulgani A. (39) ile evliliğinde sorunlar yaşayınca çift aile terapistine gitti. 9 ve 11 yaşındaki iki çocukları olan çift, terapistin de önerisi ile bir süre ayrı evlerde yaşamaya karar verdi.
MÜDÜRLE İÇERİ GİRERKEN GÖRDÜ!
Çocuklar anneleri Leyla A. ile kalırken, Abdulgani A. birkaç sokak ötedeki başka bir evde yaşamaya başladı. Geçen 6 Ekim gecesi Leyla A., kızlarının yaşadığı sorunları konuşmak için eşinin evine gitti. Leyla A. saat 23.00 sıralarında araçtan inip, eve doğru yöneldiği anda, görev yaptığı okulun müdürü Deniz B.'nin (40), Abdulgani A.'nin yaşadığı eve girdiğini gördü. Leyla A., duruma tanık olmaları için bulunduğu yere, biri öğretmen 3 arkadaşını daha çağırdı. Leyla A., eşinin kapı ziline uzun süre bastı. Ancak kapıyı açan olmadı.
YARIM SAAT SONRA KAPI AÇILDI
Eşini telefonla arayan Leyla A. yanıt alamayınca kendisine "Senle Deniz'i gördüm. Aç kapıyı" şeklinde mesaj attı. Leyla A. ile birlikte toplam 4 kişi, yarım saat bekledikten sonra kapı açıldı.
EVDEKİ MÜDÜR "GEÇERKEN UĞRADIM" DEDİ AMA BORNOZLARI ORADAYDI
Arkadaşlarıyla birlikte eve giren Leyla A. durumu anlamaya çalışırken, okul müdürü Deniz B., "Hastaneden geliyordum. Geçerken uğradım" dedi. Leyla A., bu esnada, Deniz B.'nin yanında yedek kıyafet, bornoz getirdiğini fark etti.
Leyla A. ve arkadaşları daha sonra evden ayrıldı. Sonrasında Leyla A, Deniz B.'ye mesaj atarak, "Gecenin 11'inde, 15 senelik kocamla bastım seni. Utanacak yüzün bile yok. Kadınlığından, anneliğinden utan" diyerek tepki gösterdi. Deniz B. ise "Ben utanılacak bir şey yapmadım" diyerek olayın kendisi ile ilgisinin olmadığını belirtti.
MİLLİ EĞİTİM SORUŞTURMA BAŞLATTI
Deniz B., okulunda görevli Leyla A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve iftira attığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Olayın ardından öğretmen çift anlaşmalı boşandı ve çocukların velayeti anneye verildi. Ancak Abdulgani A., anlaşma maddelerinin aleyhine olduğunu öne sürerek karara itiraz etti. Bu kez, Leyla A., eşine karşı 'zina' suçlaması ile dava açtı. Leyla A., hem eşi hem okul müdürü kadın hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Leyla A.'nın "Yasak aşk soruşturulsun" dediği olay ile ilgili Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı.
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