İstanbul için sarı kodlu lodos uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Plan yapanlar dikkat | Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji, pazartesi günü yurdun büyük bir bölümünde hayatı olumsuz etkileyen lodosun yeniden döndüğünü ve bazı illerde yaşayan vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu planı yapanlar için de Meteoroloji 5 günlük hava tahmini raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve Batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde ki yağışların öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli(21-50 kg/m2), Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli ( 51-100 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege'de güneybatıdan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada cumartesi günü yurdun büyük bölümünde sağanak yağmur görülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinde Çanakkale çevrelerinde, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
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