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SON DAKİKA: Bursa'da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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SON DAKİKA: Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Bursa'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılrıken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşutma başlattı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve kaza yerinden görüntüler haberimize...

Kaza, saat 22.45 sıralarında İznik-Elbeyli yolu üzerinde meydana geldi.

SON DAKİKA: Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Yusuf Ş. idaresindeki 16 H 6034 plakalı otomobil, kavşaktan döndüğü sırada karşından gelen Serdar B. idaresindeki 34 HCV 66 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

SON DAKİKA: Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Çarpışmanın şiddetiyle kazada otomobilde bulunan Zeynep B., Alya B.ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Yaralılar ambulanslar ile İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

SON DAKİKA: Bursa’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

HABERİN VİDEOSU

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