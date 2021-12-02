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Son dakika: Esnafın belası olan sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Son dakika: Esnafın belası olan sahte yüzbaşıyı gerçek yüzbaşı yakaladı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı yüz binlerce lira dolandırdığı iddia edilen şüpheli, gerçek yüzbaşı tarafından kıskıvrak yakalandı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 23 yaşındaki K.P., Yaygın beldesinde ticaret yapan esnafa kendisini yüzbaşı olarak tanıttı. Beldede ticaret yapan vatandaşlara güven vermek için Muş'a yeni atandığını anlatan şüphelinin, ödeme yapmadan alışveriş yaparak esnafı yaklaşık 600 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

EKİPLER KISKIVRAK YAKALADI

Durum üzerine titiz bir çalışma yürüten Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti.

Şüphelinin bir telefoncuda alışveriş yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin çok sayıda hırsızlık olayına karıştığı ve jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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