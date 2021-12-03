03 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bartın’dan şoke eden haber! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan kız öldü

Bartın’dan şoke eden haber! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan kız öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
ABONE OL
Bartın’dan şoke eden haber! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan kız öldü

Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.

Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BU NOTU BIRAKTI

Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve "özür dilerim" yazılı not bıraktığı iddia edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA