Bartın’dan şoke eden haber! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan kız öldü
YAŞAM İHA
Bartın’da 16 yaşındaki lise öğrencisi evinin banyosunda kanlar içinde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve “özür dilerim” yazılı not bıraktığı iddia edildi.
Olay akşam saatlerinde Bartın kent merkezi Kemerköprü mahallesinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. oturdukları apartman dairesinin banyosunda kanlar içinde bulundu.
112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
BU NOTU BIRAKTI
Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve "özür dilerim" yazılı not bıraktığı iddia edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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