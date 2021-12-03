Bartın’dan şoke eden haber! Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan kız öldü

112 ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BU NOTU BIRAKTI



Genç kızın babasının otomobilinden aldığı babasına ait beylik tabancası ile kendini vurduğu ve "özür dilerim" yazılı not bıraktığı iddia edildi.



Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.