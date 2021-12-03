Sınırda 20 kilometrelik tır kuyruğu! Şoförler Bulgaristan’a isyan etti

ARTIŞ İSTATİSTİKLERE DE YANSIDI

Sınır kapısındaki tır trafiği artışı istatistiklere de yansıdı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Hamzabeyli'den Bulgaristan'a günlük tır çıkışı 10 yıl öncesine göre iki kat artarak 600 civarına dayandı.

2011 yılında 106 bin tırın çıktığı sınır kapısında, bu sayı 2019'da 115 bin, 2020'de 126 bin, bu yılın 11 ayında ise 179 bine yükseldi.

ŞOFÖRLER ÇÖZÜM BEKLİYOR

Romanya'ya inşaat malzemesi taşıyan aracın sürücüsü Gürsel Aktaş, Bulgaristan tarafının hızlı çalışamamasından kaynaklı kuyruklar oluştuğunu belirtti.