Küçük çocuklardan hayrete düşüren hırsızlık! Çaldıkları arabayla İstanbul’a gittiler

Aracı çalınan oto galericinin avukatı ise," Ordu'da galericilik ile uğraşan müvekkilim beni aradı. Ve araçlarının çalındığını söyledi. Olaya ilişkin ellerindeki görüntüleri gönderdi. Görüntüyü izlediğimde gerçekten çok şaşırdım. Çünkü küçük çocuklardı. Yanlış hatırlamıyorsam 11,12 ve 14 yaşlarındaki 3 tane çocuk gece galeriye giriyorlar. Anahtarları alıp aracı da alıp İstanbul'a doğru hareket ediyorlar. Hiçbir denetime takılmadan İstanbul'a geliyorlar. Hatta yolda yakıtta alıyorlar. Bu çocuklara 4 gündür ulaşılamıyor. Esenyurt'da birkaç kere gişeden geçtikleri tespit edilmiş. Sanırım araçta yatıp kalkıyorlar. Müvekkilimin endişesi önce çocuklar ve kimseye bir zarar gelmemesini arzuluyor. Ve akabinde de aracının yakalanmasını istiyor. Bildiğim kadarıyla bu çocuklar Ordu'da çeşitli suçlara da karışmışlar araba hırsızlıkları gibi birçok suça. Bir an önce arabanın yakalanmasını ve çocuklarında selametle ailelerine kavuşmasını müvekkilim arzuluyor" diye konuştu.