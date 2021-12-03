Göbeğinde çıkan sivilce hayatını kararttı! Şimdi tekerlekli sandalyeye mahkum...

'HER BİREY ENGELLİ ADAYI'

Engellilerin en çok karşılaştığı sorunların başında, engelli rampalarının yol ile kot farkı olmasının geldiğini kaydeden Dikici, "Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Zaman zaman böyle kazalar başımıza geliyor. Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım ki her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın" diye konuştu.