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Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanların cezası belli oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.12.2021 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021
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Kadıköy’de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanların cezası belli oldu

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 3 kişi Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkıp erik dalı oynadı. 3 zanlı ile ilgili "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan birer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sularında Kadıköy'de yer alan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un geldiği belirtildi.

Zanlı Ozancan Yılmaz'ın araçtan müzik yayını yaptığı, zanlılar Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman'ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı belirtildi.

'SUÇ KASTIYLA HAREKET ETMEDİK'

Zanlıların ifadesinde eylemleri kabul etmekle beraber suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi.

KAMU BARIŞINI BOZUCU MAHİYETTE

İddianamede "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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