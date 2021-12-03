Kadıköy'de kilise duvarına çıkıp erik dalı oynayanların cezası belli oldu
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 3 kişi Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapı duvarının üstüne çıkıp erik dalı oynadı. 3 zanlı ile ilgili "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama" suçundan birer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 12 Temmuz günü gece 01.30 sularında Kadıköy'de yer alan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin önüne Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un geldiği belirtildi.
Zanlı Ozancan Yılmaz'ın araçtan müzik yayını yaptığı, zanlılar Yunus Emre Uzun ve Ömer Faruk Arman'ın da kilisenin haç işareti bulunan ön duvara çıkıp oynadıkları kaydedilen iddianamede eylemin kamuoyu nezdinde tepki topladığı belirtildi.
'SUÇ KASTIYLA HAREKET ETMEDİK'
Zanlıların ifadesinde eylemleri kabul etmekle beraber suç kastıyla hareket etmedikleri öne sürülen iddianamede, eylemlerin kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. Kolluk kuvvetlerinin yaptığı inceleme ve kilise yetkilisinin beyanına göre eyleme bağlı olarak ibadethanede zarar ya da kirlenme meydana gelmediği de iddianamede belirtildi.
KAMU BARIŞINI BOZUCU MAHİYETTE
İddianamede "İbadethane duvarına çıkıp alenen müzik eşliğinde oynama biçiminde gerçekleşen ve somut delillerle sabit olan eylemin halkın bir kesiminin inandığı dini değerleri aşağılayıcı ve kamu barışını bozucu mahiyette olduğu" şeklinde değerlendirme yapıldı.
1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İddianamede şüpheliler Ozancan Yılmaz, Ömer Faruk Arman ve Yunus Emre Uzun'un "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 1'er yıla kadar hapisleri istendi. Tutuksuz şüpheliler önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES/3 ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sonuçları ayın kaçında belli olacak?
- Lazio Galatasaray maçı ne zaman? 2021 UEFA Avrupa Ligi Lazio GS maçı ayın kaçında oynanacak?
- VGM bursu ne zaman açıklanacak? 2021-2022 VGM ortaöğrenim yükseköğrenim burs sonuçları ne oldu?
- Musa Orhan hapse girecek mi? Musa Orhan davası sonucu nedir? Musa Orhan serbest mi kaldı?
- Gelinim Mutfakta 3 Aralık kim kazandı? Gelinim Mutfakta puan durumu, kim gitti? Gelinim Mutfakta birinci kim?
- 4 otomobil markası fiyat güncelledi! 2021 Aralık ayı sıfır araba fiyatları ne kadar oldu? Renault, Dacia, Honda...
- Duvarın arkasından Ford Taunus arabasını yıllar sonra çıkardı! İlk günkü gibi orijinal
- Esra Erol Fatma olayı nedir? Esra Erol’daki Fatma Kaymaz kimdir, son hali nasıl?
- personel.meb.gov.tr engelli öğretmen atama sonuçları isim listesi! Engelli öğretmen atama sonuçları sorgulama!
- Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2021 Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman yapılacak?
- Seren Serengil son hali nasıl? Seren Serengil hastalığı neydi? Seren Serengil hastalığı tedavisi var mı?
- Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 5. tur eşleşmeleri! ZTK Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş’ın rakipleri kimler?