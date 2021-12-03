Eskişehir’de maden ocağı kazası: 1 ölü

Edinilen bilgilere göre olay, İnönü'ye bağlı Esnemez Mahallesi'nde çalışma yürütülen açık bir maden ocağında meydana geldi.

İŞ MAKİNASI TOPRAK ALTINDA KALDI

Maden ocağında kazı yapıldığı esnada oluşan göçük sonucu iş makinesi toprak altında kaldı.

20 YAŞINDAKİ OPERATÖR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen AFAD, İtfaiye ve 112 Acil ekipleri, iş makinesinin operatör kabininin toprak altında kaldığını ve 20 yaşındaki operatör Yusuf Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Bozüyük Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.