İzmir’de pitbull dehşeti! Parkta yürüyüş yaparken saldırıya uğradı, burnu parçalandı

Olayın üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen köpek sahibi hiç aramadı. Özür de dilemedi. İsteseydi beni kolaylıkla bulurdu. Nasıl bir vicdandır bu? Eğer bana bir 'Geçmiş olsun' deseydi veya ziyaretime gelseydi belki şikayetçi bile olmazdım.