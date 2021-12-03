Ankara’da faciadan dönüldü! Kuruyemiş dükkanında çökme meydana geldi



Olayın gündüz yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu belirten dükkanın sahibi İsmail Yılmaz, "Arkadaşlar hafriyat aldığında söyledim. Çıkma tarafı çökebilir dedim. Oda market önlemini alsın dedi. Market'te söyledim 'kendine göre önlemini al daha sonra sıkıntı çıkabilir' dedim. Her iki taraf da önlemini almadı. Gece yarısı gerçekleşti olay. Gündüzleri kalabalık oluyor market. Gecenin olması ayrı bir şans, şükürler olsun ölümlü bir şey olmadı" dedi.