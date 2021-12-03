Ankara'da faciadan dönüldü! Kuruyemiş dükkanında çökme meydana geldi
Ankara’nın Mamak ilçesinde bir inşaatta yapılan çalışma sonucunda kuruyemiş dükkanının çıkma tarafı çöktü. Olayın gece yaşanması ve dükkanın kapalı olması bir facianın önüne geçti.
Olay; saat 01.45 sıralarında Ankara'nın Mamak ilçesi Başak Mahallesi Özalp Caddesinde 3 katlı bir iş yerinin giriş kısmında bulunan kuruyemiş dükkanında meydana geldi.
İddialara göre, bir inşatta yapılan çalışma sonucunda yan tarafta bulunan kuruyemiş dükkanının çıkma tarafı çöktü. Çökme sonucunda markette bulunan bazı eşyalar ise inşaat alanına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek market çalışanlarına haber verdi. Olay yerine gelen çalışanlar markette gerekli kontrolleri yaptıktan sonra ayrıldı. Polis ise tedbir amaçlı sabaha kadar olay yerinde beklerken, çökmenin gündüz yaşanmaması ise büyük facianın önüne geçti.
Olayın gündüz yaşanmamasının büyük bir şans olduğunu belirten dükkanın sahibi İsmail Yılmaz, "Arkadaşlar hafriyat aldığında söyledim. Çıkma tarafı çökebilir dedim. Oda market önlemini alsın dedi. Market'te söyledim 'kendine göre önlemini al daha sonra sıkıntı çıkabilir' dedim. Her iki taraf da önlemini almadı. Gece yarısı gerçekleşti olay. Gündüzleri kalabalık oluyor market. Gecenin olması ayrı bir şans, şükürler olsun ölümlü bir şey olmadı" dedi.
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