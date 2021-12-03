Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...
Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğu Ekspresi 2022 ilk sefer tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili en yeni bilgileri açıkladı. Bilet fiyatları seyehat etmak isteyenler tarafından merak ediliyor. İşte, Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...
Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğu Ekspresi 2022 ilk sefer tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili en yeni bilgileri açıkladı. 2022 yılı Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının da belli olmasıyla 7'den 70'e herkes bu keyfli yolculuk için planlar yapmaya başladı. İşte, Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Bilindiği gibi Pandemi nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine ara verilmişti. Ancak geçici süreliğine durdurulan bu keyifli sefer için müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu verdi. 2022 yılında satışa sunulacak Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık, Kars'tan ise 17 Aralık tarihinde hareket edecek.
DOĞU EKSPRESİ 2022 BİLET FİYATLAR NE KADAR?
Bakan Karaosmanoğlu yaptığı açıklamada,"Ankara - Kars hattında ilk Doğu Ekspresi seferi 15 Aralık Çarşamba, Kars - Ankara hattında ise 17 Aralık tarihinde yapılacak. Doğu Ekspresi tren seferleri haftada 2 gün olacak şekilde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.
İlgililerinin de bildiği gibi tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.
Toplamda 32 saat 37 dakika süren Turistik Doğu Ekspresi seferleri koronavirüs önlemlerinin de esnetilmesi sebebiyle yeniden başlatıldı. İlk Doğu Ekspresi seferi ise 15 Aralık tarihinde yapılacak. 2022 Doğu Ekspresi bilet fiyatları, 1 oda tek kişi seyahat için 400 TL, 1 oda 2 kişi seyahat için her bir kişi için 250 TL olarak açıklandı.
DOĞU EKSPRESİ BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Turistik Doğu Ekspresi yolculuğuna katılarak unutulmaz bir deneyim yaşamak isterseniz TCDD Bilet alma servisini kullanabilirsiniz.
DOĞU EKSPRESİNDE KAÇ DURAK VAR?
24 saat süren Doğu Ekspresi yolculuğunda 6 durak sayısı var. Tren durakları Kırıkkale, Erzincan, Sivas, Kayseri, Erzurum.
DOĞU EKSPRESİ'NDA YATAKLI VAGON VAR MI?
Turistik Doğu Ekspresinde 3 farklı vagon vardır. Örtülü, Pulman ve 2 yataklı.
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