Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte fiyat listesi...

Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Doğu Ekspresi 2022 ilk sefer tarihi belli oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu Turistik Doğu Ekspresi ile ilgili en yeni bilgileri açıkladı. 2022 yılı Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının da belli olmasıyla 7'den 70'e herkes bu keyfli yolculuk için planlar yapmaya başladı. İşte, Doğu Ekspresi ilk sefer ne zaman, hangi tarihte? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bilindiği gibi Pandemi nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine ara verilmişti. Ancak geçici süreliğine durdurulan bu keyifli sefer için müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaosmanoğlu verdi. 2022 yılında satışa sunulacak Turistik Doğu Ekspresi Ankara'dan 15 Aralık, Kars'tan ise 17 Aralık tarihinde hareket edecek.