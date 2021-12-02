İzmir’deki özel çocuk Melike yeteneğiyle hayran bırakıyor! 1 kere duyması yeterli
Ağır mental retardasyon (zeka geriliği) ile skalyoz rahatsızlığı olan 14 yaşındaki Melike Us, ezber kabiliyeti ile farkını gözler önüne seriyor. İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere bilen Us, duyduğu şiir ve müzikleri tek defada ezberleyebiliyor.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki Dirmil Ortaokulu'nun en özel öğrencilerinden biri olan 14 yaşındaki Melike Us, eğitim sevdası ile her gün Karaot köyünden servisiyle 10 kilometre giderek okuluna geliyor.
ASIL ENGEL ZİHİNLERDE DEDİRTEN MELİKE
Ağır mental retardasyon ve skalyoz hastalığı bulunan Us'un en belirgin özelliği ise ezber yeteneği. Duyduğu müzik ve şiirleri tek seferde ezberleyebilen özel öğrenci, derste edindikleri bilgileri de müzik eşliğinde öğrenerek perçinliyor. Güler yüzü ve pozitif enerjisiyle okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri tarafından çok sevilen Melike, ezber yeteneği sayesinde okul etkinliklerinin de baş kahramanı konumunda.
"KAMERA GİBİ ŞAHİT OLDUĞU HER ŞEYİ KAYDEDİYOR"
Melike Us'un öğretmeni Ayşe Düzgün Şengül, "Melike, ağır mental retardasyonu olan, aynı zamanda da skalyoz hastalığına sahip bir öğrenci. Ancak bu tanıları onun öğrenmesine engel değil. Melike, adeta bir kamera gibi şahit olduğu, duyduğu, gördüğü her şeyi kaydediyor ve bize olduğu gibi aktarabiliyor. Örneğin geçen sene ezberlediğimiz bir şiiri ya da bir şarkıyı unutsam bile Melike unutmuyor ve bir anda söylemeye başlıyor. Hafızası çok güçlü, öğrenme düzeyi ve kapasitesi çok iyi. Melike'nin sevgi dolu bir ailesi var ve ona karşı çok ilgililer. Bizimle de işbirliği içerisindeler. Bu da Melike'nin başarısına yansıyor. Özel eğitim öğrencilerinin keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu düşünüyorum. Onların kalbine dokunmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
BİR KERE DUYMASI EZBERLEMESİ İÇİN YETERLİ
Melike Us'un öğretmenlerinden Öznur Karaaslan da "Melike çok sosyal ve pozitif bir çocuk. İnsanın enerjisini yükseltiyor. Okuldaki herkesle iletişimi çok iyi. Müzik dinlemeyi, dans etmeyi seviyor. Dinlediği şarkıları ve şiirleri bir seferde ezberleyebiliyor. Müziği çok sevdiği için bilgileri müzik eşliğinde dinlediğinde daha kolay öğrenebiliyor" diye konuştu.
"DUYGULANIP AĞLIYORUM"
Melike'nin babası Hakan Us ise "Melike çok şen şakrak bir çocuk. Okulda ezberlediği şiir ve şarkıları evde bize de söylüyor. Bazen onu dinlerken duygulanıp ağlıyorum. Eğitim çok güzel bir şey. Eğitim aldığı sürece, Melike'nin daha da ileri gideceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nescafe çekiliş sonuçları 2021 2. dönem! Nescafe 2. dönem çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Kulüp 2. sezon fragmanında ortalık alev alev! Kulüp 2. sezon ne zaman çıkacak? Kulüp 2. sezon tarihi…
- Hemşirelere, sağlık çalışanlarına zam yok mu? 2.500 – 5.000 TL zam kimlere var? İşte detaylar!
- Placebo bilet fiyatları ne kadar? Placebo İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?
- Altın değer kaybetmeye devam ediyor! Ons altında endişelendiren gelişme! Altın fiyatlarının rotası nasıl olacak?
- PTT kargo takip! PTT kargo takip sorgulama ekranı! PTT gönderi takip sorgulama nasıl yapılır?
- Gaziantep bebek son durum nedir? Gaziantep’te 3 aylık bebek yaşıyor mu, sağlık durumu nedir?
- Firmalar tek tek güncelliyor! Aralık ayı sıfır araç fiyatları! Sıfır araba fiyatlarında 50-60-70-80 bin lira artış!
- Nureddin Nebati biyografisi nasıl? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında, nereli?
- Rainbow halka arz sonuçları açıklandı mı? Rainbow RNPOL hisse ne zaman işlem görecek?
- Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir, nereli? İşte daha önceki görevleri...
- Asgari ücret 2022 için tarih geldi! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması…