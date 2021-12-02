İzmir’deki özel çocuk Melike yeteneğiyle hayran bırakıyor! 1 kere duyması yeterli





"KAMERA GİBİ ŞAHİT OLDUĞU HER ŞEYİ KAYDEDİYOR"

Melike Us'un öğretmeni Ayşe Düzgün Şengül, "Melike, ağır mental retardasyonu olan, aynı zamanda da skalyoz hastalığına sahip bir öğrenci. Ancak bu tanıları onun öğrenmesine engel değil. Melike, adeta bir kamera gibi şahit olduğu, duyduğu, gördüğü her şeyi kaydediyor ve bize olduğu gibi aktarabiliyor. Örneğin geçen sene ezberlediğimiz bir şiiri ya da bir şarkıyı unutsam bile Melike unutmuyor ve bir anda söylemeye başlıyor. Hafızası çok güçlü, öğrenme düzeyi ve kapasitesi çok iyi. Melike'nin sevgi dolu bir ailesi var ve ona karşı çok ilgililer. Bizimle de işbirliği içerisindeler. Bu da Melike'nin başarısına yansıyor. Özel eğitim öğrencilerinin keşfedilmeyi bekleyen bir cevher olduğunu düşünüyorum. Onların kalbine dokunmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.