İETT otobüsü Ümraniye'de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

Ümraniye'de İETT otobüsü, elektrikli scooterı kullanan bir kadını ezdi. Hastanede tedavi altına alınan kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan kazada kapıyı açan araç sürücüsü Rıza Ö. adliyeye sevk edildi. Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi.