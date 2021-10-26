28 Ekim 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İETT otobüsü Ümraniye'de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

İETT otobüsü Ümraniye'de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

Ümraniye'de İETT otobüsü, elektrikli scooterı kullanan bir kadını ezdi. Hastanede tedavi altına alınan kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olay anı saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan kazada kapıyı açan araç sürücüsü Rıza Ö. adliyeye sevk edildi. Rıza Ö.'nün karakoldaki ilk ifadesinde, "Malzeme almak için aracımı park ettim. Kapıyı açınca scooter çarptı." dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 17:33
  • 1
  • 13
İETT otobüsü Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

Ümraniye Alemdağ Caddesi'nde sürücüsünün kapısını açtığı hafif ticari araca çarpan elektrikli scooterı kullanan kadın, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İETT otobüsü Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

Sürücü bu sırada hemen arkadan gelen İETT otobüsünün altında kalarak, ezildi.

  • 3
  • 13
İETT otobüsü Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaza anları saniye saniye kameralara yansıdı.

  • 4
  • 13
İETT otobüsü Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Kaza sonrası hastanede tedavi altına alınan kadından acı haber geldi. Doktorların tüm müdahalesine rağmen yaralı kadın hayatını kaybetti.

  • 5
  • 13
İETT otobüsü Ümraniye’de elektrikli scooter kullanan kadını ezdi! Hastaneden acı haber geldi

Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen kazada 34 GD 6033 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Rıza Ö. caddede durdu.