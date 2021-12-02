Kocaeli Darıca'da korku dolu anlar! Başıboş dolaşan köpek okula daldı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir lisenin bahçesine dalan pitbull cinsi köpek, 5 öğrenciyi ısırarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, okul saatinde lisenin bahçesine beslenmesi yasak olan başıboş bir pitbull girdi. Bunun üzerine öğrenciler büyük panik yaşadı. Korkuyla etrafa koşuşan öğrencileri kovalayarak yakaladığını ısıran pitbull, M.O., P.A., T.A.,S.S., ve A.S., isimli 5 öğrenciyi yaraladı. Olayın ardından yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Darıca Belediyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı öğrenciler, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Öte yandan köpeğin bir kızı kovalayıp ısırdığı anlar ve diğer öğrencilerin panikle kaçıştığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir öğretmenin elinde beyzbol sopası olması ve bu sopayla çocukları korumaya çalışmak yerine köpeği izleyen bazı öğrencilere vurmaya çalışması ise dikkat çekti.
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