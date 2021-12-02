Kadıköy’de yüksek hız felaketi getirdi: Otomobil bariyerlere çarptı şoför öldü

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçta feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yücel'in cenazesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.