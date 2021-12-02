02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kadıköy’de yüksek hız felaketi getirdi: Otomobil bariyerlere çarptı şoför öldü

Kadıköy’de yüksek hız felaketi getirdi: Otomobil bariyerlere çarptı şoför öldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
ABONE OL
Kadıköy’de yüksek hız felaketi getirdi: Otomobil bariyerlere çarptı şoför öldü

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 1’inci Çevre Yolu Fikirtepe girişinde hızla hareket eden aracın lastiğinin patlamasıyla şoförünün kontrolünden çıkarak bariyerlere saplandı. Meydana gelen kazada araç hurdaya döndü. Feci kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, 04.30 sularında Kadıköy 1'inci Çevre Yolu Fikirtepe girişinde yaşandı.

OK GİBİ SAPLANDI

İddiaya göre, Kadıköy istikametine gitmekte olan Cem Yücel'in kullandığı EOA 904 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak yol ayrımında bulunan bariyere ok gibi girdi.

ÖN CAMINDAN GİRİP ARKA CAMINDAN ÇIKTI

Yaşanan korkunç kazada bariyerler aracın ön camından girip arka camından çıktı.

Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçta feci şekilde can verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü Cem Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yücel'in cenazesi Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis Ekipleri yaşanan korkunç kazanın ardından çalışma başlattı .

Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yol bakım görevlileri, yola saçılan çam parçalarını süpürerek yolu temizledi. Otomobilin kaldırılmasının ardından yoldaki önlemler kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Lastik patladı feci şekilde can verdi LASTİK PATLADI FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA