Beşiktaş’ta alkollü sürücü servis aracına çarptı

Kaza sırasında servis aracında olan Valeria Prokhorenkova, "Bir şey patladı, lastik patlamış gibi. Yan taraftan çarptı bize. Bize çarptıktan sonra yan yan sürüklenerek gitti. Biz arabada şoförle beraber 4 kişiydik, bizde bir şey yok." dedi.

