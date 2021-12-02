Beşiktaş’ta alkollü sürücü servis aracına çarptı
Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda alkollü araç kullanan sürücü servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobil metrelerce sürüklenirken alkollü sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Kaza, saat 00.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı Balmumcu altgeçidi Sarıyer istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Görkem Doruk'un (21) kontrolündeki 34 CSD 664 plakalı otomobilin seyir halindeyken lastiği patladı.
Lastiği patlayan otomobil önünde seyir halinde olan 34 LZM 300 plakalı servis aracına sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken metrelerce yan yatmış bir şekilde sürüklendi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıyı sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulansa aldığı yaralıyı Prf. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırdı. Araç sürücünün yapılan testlerde 33 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Kaza sırasında servis aracında olan Valeria Prokhorenkova, "Bir şey patladı, lastik patlamış gibi. Yan taraftan çarptı bize. Bize çarptıktan sonra yan yan sürüklenerek gitti. Biz arabada şoförle beraber 4 kişiydik, bizde bir şey yok." dedi.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.
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