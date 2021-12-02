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Antalya'da okul servisi kazası: Sürücü ve öğrenciler yaralandı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Antalya’da okul servisi kazası: Sürücü ve öğrenciler yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, servis aracı yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucunda, şoför ile 7 öğrenci yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah sularında, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta yaşandı.

Öğrencileri taşıyan Ramazan Sert'in hakimiyetindeki 07 C 74110 plakalı servis aracı, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca vurdu.

7'Sİ ÖĞRENCİ 8 YARALI

Kazada sürücü Sert ve servisteki öğrenciler Mustafa Ömer Şahin (16), Hasan Çınar (18), Mehmet Çınar (17), Emirhan Tülü (15), Mehmet Emin Senirli (17), Erkan Ömür Öner (17) ile Ozan Kemal Ateş (14) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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