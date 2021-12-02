Bu kadarına da pes! Alkollü sürücü çarptığı Hasibe Güven’i yağmur altında ölüme terk etti

Aracın çarpması sonucunda ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında hafif ticari aracın sürücüsü olduğunu söyleyen A.A. ve beraberinde bulunan S.P., O.E., Y.P. gözaltına alınmış ve A.A.'nın çelişkili ifade vermesi üzerine yapılan incelemelerde aracı A.A.'nın kullanmadığı patronu olan Sinan P. ile yer değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.