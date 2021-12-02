Bu kadarına da pes! Alkollü sürücü çarptığı Hasibe Güven'i yağmur altında ölüme terk etti
Uşak’ta, ehliyetine 2028’e kadar el konulan alkollü sürücü, çarptığı genç kızı yağmur altında ölüme terk etti. Kaza sonrası kaçan alkollü sürücünün suçunu, çalışanı üstlenmeye kalktı.
Uşak'ta dün akşam saatlerinde Uşak-İzmir Karayolu Gazi Bulvarı'nda meydana gelen kazada halk otobüsünden indikten sonra karşıdan karşıya geçmeye çalışan 23 yaşındaki Hasibe Güven'e, 34 DJH 396 plakalı hafif ticari aracın sonradan olay anındaki sürücüsü olduğu ortaya çıkan Sinan P. (41) çarpıp kaçmıştı.
Aracın çarpması sonucunda ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kaza sonrasında hafif ticari aracın sürücüsü olduğunu söyleyen A.A. ve beraberinde bulunan S.P., O.E., Y.P. gözaltına alınmış ve A.A.'nın çelişkili ifade vermesi üzerine yapılan incelemelerde aracı A.A.'nın kullanmadığı patronu olan Sinan P. ile yer değiştirdikleri ortaya çıkmıştı.
OLAY ANINDAKİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü Sinan P., patronunun suçunu üstlenmeye kalkan A.A. beraberinde bulunan O.E. ve Y.P. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik karşısına çıkan A.A., O.E. ve Y.P. serbest bırakılırken, aracın kaza anındaki sürücüsü Sinan P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ÇARPTI, BERABERİNDEKİLER SUÇU ÖRT PAS ETMEYE ÇALIŞTI
Genç kıza çarptıktan sonra aracın sürücüsü olduğunu söyleyen A.A. isimli bir şahıs kaza yerinden yaklaşık 1 kilometre ileride bir ara sokakta 112 acil ihbar hattını arayarak kazaya karıştığı ihbarında bulundu. Polis ekipleri, A.A.'nın bulunduğu sokağa gitti. Ekiplerin araçta meydana gelen hasardan şüphelenmesi üzerine hasarın bir şahsa çarptığı için olduğu anlaşıldı.
A.A.'nın iddiası üzerine kazaya karıştığı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bölgeye başka bir ekip sevk edildi. Orta refüjde yatan genç kızı gören polis ekipleri, sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hasibe Güven'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü olduğunu söyleyen A.A. ve beraberinde bulunan Sinan P., O.E., Y.P. kaza sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.A.'nın emniyetteki ifadelerinde çelişki olması üzerine yapılan incelemelerde aracı A.A.'nın kullanmadığı öğrenildi. Yaklaşık 1 kilometre ileride girdikleri ara sokakta patronu olan Sinan P. ile A.A.'nın yer değiştirdiği ortaya çıktı.
Sinan P. ifadesinde aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Yapılan kontrollerde Sinan P.'nin 0,55 promil alkollü olduğu belirlendi. Ayrıca edinilen bilgiye göre, Sinan P.'nin daha önceden alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 2028 yılına kadar el konulduğu öğrenilmişti.
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