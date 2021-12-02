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Çığlıkları sokağı inletti kimse yardım etmedi! Önce küfür etti sonra yumrukladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
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Çığlıkları sokağı inletti kimse yardım etmedi! Önce küfür etti sonra yumrukladı

Türkiye'de her gün yaşanan kadına şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul'da bir kişi, sokak ortasında araba içinde bulunan kadını önce küfür yağdırdı sonra ise defalarca tokatladı. Yoldan geçen vatandaşlar ise olaya müdahale etmedi. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultaniye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında araç içinde oturan kadın ile, araç dışında bekleyen bir şahıs bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar.

Araba içinde sinir krizi geçiren kadın, olay yerinden gitmek isterken araç dışında bekleyen şahıs ise genç kadına dakikalarca hakaret ve küfürler yağdırdı.

Kadının arabadan çıkmasını isteyen şahıs, daha sonra kadını tokatlamaya başladı. Çevredeki vatandaşların ise dakikalarca olaya müdahale etmeden izlemesi pes dedirtti.

Bir süre sonra araç olay yerinden uzaklaşırken maganda aracın arkasından baka kaldı. Yaşanılan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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