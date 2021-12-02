Çağlayan’da ‘yol verme’ kavgasında yumruklar konuştu
İstanbul Çağlayan’da trafikte anlaşmazlık yaşayan sürücüler yumruk yumruğa birbirilerine saldırdı. Etraftaki vatandaşların gözü dönmüş sürücüleri ayırmakta zorluk yaşadığı kavga anları kameralara kaydedildi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Çağlayan'da yaşanan olayda 34 ET 6066 plakalı aracıyla cadde üzerinde seyir halindeki Cüneyt A., 34 COE 162 plakalı araç şoförü Ahmet T. ile trafikte yol verme sebebiyle tartıştı. Tartışma esnasında öfkeden deliye dönen sürücüler araçlarından inerek birbirlerine yumruklar savurmaya başladı.
AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER
Ahmet T. ve Cüneyt A. Arasındaki kavgayı gören trafikteki diğer sürücüler ve çevredeki vatandaşlar, tarafları ayırmak için uzun süre uğraştı. Birbirlerini darp eden sürücüler daha sonra olay yerinden araçlarına binerek ayrıldı. Kavgada darp edilen Cüneyt A. Polis merkezine giderek yaşanan olay hakkında suç duyurusunda bulundu.
KARAKOLA ALINDILAR
Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde Ahmet T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
O ANLAR KAYDA ALINDI
Kağıthane'de sürücüler arasında trafikte yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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