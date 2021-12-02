02 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.12.2021 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
ABONE OL
Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Adana'da yaşayan A.O'nun hayatı, 4 yıl önce birlikte olmaya başlayıp birkaç ay içinde ayrıldığı eski sevgilisi Sefer B., nedeniyle kabusa döndü. Üç yıl önce bacaklarından vurulan kadın, sadece 4 ay hapis yatan Sefer B. tarafından bu kez bir restoranda saldırıya uğrayarak yüzü usturayla kesildi.

Merkez Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O., 2017 yılında Sefer B. (31) isimli bir genç ile sevgili oldu. Ancak genç kadın sevgilisinin kıskanç olması ve sürekli kendisini darp etmesinden dolayı 5 ay sonra ayrıldı.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Buna rağmen Sefer B.'den bir türlü kurtulamadı. Tekrar sevgili olmak isteyen Sefer B. vücudunun her tarafına kadının adını ve sevgili olduğu tarihi yazdırıp kadını rahatsız etmeye devam etti. Ayrıldıktan hemen sonra genç kadının otomobiline silahlı saldırı düzenledi.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

3 yıl önce ise A.O.'yu bacaklarından 4 kurşunla yaraladı. Bu olaydan dolayı Sefer B.'ye mahkeme önce 3 yıl 9 ay hapis cezası verip, daha sonra bu cezayı 2 yıl 9 ay 22 güne düşürdü. Sefer B.'nin cezaevinde yattığı 4 aylık süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Sefer B. tahliye edildikten sonra da tekrar birlikte olmak için kadını tehdit etmeye başladı. Bu nedenle genç kadın 13 kez savcılığa başvurarak şikayetçi oldu.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Bu şikayetler sonunda genç kadına panik butonu verilip, Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takılarak uzaklaştırma cezası verildi. Ancak buna rağmen 28 Kasım günü akşam Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrenip elektronik kelepçeyi çıkartarak restorana girip, kadını önce darp edip daha sonra da ustura ile yüzünü kesip olay yerinden kaçtı.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Kadının yüzüne sayısız dikiş atılırken, Sefer B. ise polis tarafından her yerde aranıyor.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

A.O. diğer kadınlar gibi ölmek istemediğini, elektronik kelepçe olmasına rağmen saldırıya uğradığını belirterek, "Kısa süre sevgili olduk. Ancak beni sürekli darp edip kıskandığı için ayrıldım.

Saplantılı sevgili dehşeti: Usturayla yüzünü kesti

Bu nedenle beni sürekli rahatsız ediyor. En son da yüzümü kesti. Artık çok korkuyorum. Bunu birisi durdurmalı" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA