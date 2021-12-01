İzmit'te 3 gencin acı ölüm! Otomobilleri kamyonun altına girdi
Son dakika haberi... İzmit’te, yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşıp yan yolda park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. 3 kişinin öldüğü feci kazada, 18 yaşındaki sürücünün ehliyetini 1 ay önce aldığı ortaya çıktı.
Kaza, İzmit Yenişehir Mahallesi D-605 Karayolu'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ahmet Macit (18) idaresindeki 41 RR 510 plakalı Volkswagen marka otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 41 AIK 568 plakalı Volvo marka tıra arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın arkasında sıkıştı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, otomobilde sıkışan Ahmet Macit (18), Sevban Tuna Sarı (18) ve Emirhan Tural'ı (20) sıkıştıkları yerden kurtarmak için çalışma başlattı.
ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE PARAMPARÇA OLDU
İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil ise çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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