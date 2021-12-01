İzmit’te 3 gencin acı ölüm! Otomobilleri kamyonun altına girdi





ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE PARAMPARÇA OLDU

İtfaiye ekiplerinin 1 buçuk saatlik müdahalesinin ardından araçtan çıkarılan yaralıların hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil ise çarpmanın şiddetiyle paramparça oldu.



Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.