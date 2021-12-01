Tuzla’da pompalı dehşeti! Seyir halindeki araçlara rastgele ateş etti

KABUS ANLARI KAMERADA

Yaşanan olaya ilişkin konuşan site sakini Aykut Güler, "Saldırgan şahıs öncesinde bir arkadaşının evine gidiyor. Bu şahıs arkadaşları ile birlikte o gece madde kullanıyor ve kendi aralarında kavga ediyorlar. Ardından arkadaşının evini ateşe veriyor. Ardından aracına giderek pompalı silahını alıyor ve yoldan geçen araçlara rastgele ateş açıyor. Şahsın ateş açtığı araçlardan birisi de benim eşime ait. Eşim otoparktan çıktığı esnada saldırgan şahıs eşime ait aracı fark ediyor ve üzerine doğru küfür ve hakaretler savurarak elindeki silahla birlikte koşmaya başlıyor. Eşim o esnada kaçmaya çalışsa da anın telaşıyla aracını duvara vuruyor. O telaş anında saldırgan şahıs eşimin aracına yaklaşarak üç el ateş ediyor. Neyse ki silah o esnada tutukluk yapıyor. Bu sırada eşim hızla aracıyla olay yerinden kaçmaya başarıyor" diye konuştu.