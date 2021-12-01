Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı
Diyarbakır'da şehirlerarası otogarda mide ve bağırsaklarında toplam 265,24 gram metamfetamin ile 523,9 gram eroin taşıdıkları tespit edilen 3 iranlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otogarda şüphelendikleri 3 kişiyi durdurdu. Ekipler, risk analizi uygulamasında şüphelilerin A.S.G., Y.Y.B ve S.E.Z. isimli İran vatandaşı olduğunu tespit etti.
Şüphelilerin organlarında uyuşturucu madde taşıyabileceğini değerlendiren ekipler, 3 kişiyi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şüphelilere, burada yapılan kontroller sonucu tomografi çekildi. 3 kişinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen uyuşturucu, uzman doktorların müdahalesiyle çıkarıldı.
Şüpheli S.E.Z.'nin mide ve bağırsaklarından 2 kapsül halinde 74,36 gram metamfetamin, 18 kapsül halinde 172,8 gram eroin, Y.Y.B' den 3 kapsül halinde 115,05 gram metamfetamin, 39 kapsül halinde 351,18 gram eroin ve A.S.G. isimli şüpheliden ise 2 kapsül halinde 75,83 gram metamfetamin çıktı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçları ne zaman belli olacak?
- Bilim Kurulu son dakika: Yılbaşında yasak var mı? 31 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Dolar neden düşüyor? Canlı dolar takip dolar/TL kaç lira oldu? Dolar son dakika neden düştü?
- Teşkilat 25. bölüm fragmanı izleyicilerin nefesini kesti! Teşkilat Serdar öldü mü, yaşayacak mı? “Bizi bunun için eğittiler…”
- Kış lastiği zorunlu mu, cezası var mı? 2021 Kış lastiği uygulaması hangi arabalar için geçerli?
- Altın neden yükseliyor? Canlı altın fiyatı takip! Çeyrek ve gram altın rekorlara doymuyor!
- Gaziantep bebek yaşıyor mu? Babası Yunus Göç tarafından şiddet gören Cihan bebek öldü mü, sağlık durumu nasıl?
- Asgari ücret sendika hükümet teklifleri 2022! Sendikalar ne kadar istiyor, hükümet ne kadar verdi? Asgari ücrette son karar...
- Gözler orada! KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuçları son durum nedir?
- Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Aralık faiz kararı ne olacak, faizler düşecek mi?
- ŞOK çarşamba indirimleri sürprizlerle dolu! 1 Aralık 2021 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu
- MasterChef Türkiye yarışmacısı Hasan Biltekin ekranlara ilk kez çıkmamış! Vay be Hasan sen neymişsin! ATV dizisinde göbek atarken yakalandı