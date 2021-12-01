Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu taşıyan 3 İranlı tutuklandı

Şüphelilerin organlarında uyuşturucu madde taşıyabileceğini değerlendiren ekipler, 3 kişiyi Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Şüphelilere, burada yapılan kontroller sonucu tomografi çekildi. 3 kişinin mide ve bağırsaklarında tespit edilen uyuşturucu, uzman doktorların müdahalesiyle çıkarıldı.