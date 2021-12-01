Soğuk havanın ardından birçok bölgeye mevsimin ilk karı düştü
Manisa’nın bin 517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı’na mevsimin ilk karı akşam saatlerinde düştü. Öte yandan Marmara Bölgesi içinde meteoroloji tarafından yapılan peş peşe uyarıların ardından da Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı beyaza büründü. İşte Manisa, Balıkesir, Karabük ve Düzce'den kart postallık görüntüler...
Manisa'da sabah saatlerinde etkili olan yağmur yağışı Spil Dağı'nda akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkı'nda yağan kar sonrasında dağın yüksek kesimleri beyaza büründü.
Spil Dağı Milli Parkı sonbaharın son günü, kışın ise ilk gününde karla tanışmış oldu. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 4 santimetreyi bulduğu öğrenildi.
Yağan kar sonrası açıklamalarda bulunan Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Bereketli bir kışın habercisi kar yağışı Spil Dağı Milli parkımızda sonbaharın son günü kışın ilk günü 1 Aralık itibariyle başladı.
Spil Dağı Milli Parkı, İzmir ve Manisa illeri arasında adeta mevsimler arası bir göçü yaşatan özel bir yer. Bugün hava güzeldi sabahtan ama şimdi kar başladı. Yerde 3-4 santimetrelik kar var. İnşallah sabaha kadar devam eder ve ziyaretçilerimiz de bu mevsimin ilk karından faydalanırlar" dedi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan Ulus Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.
Bölgenin Uludağ'dan sonra bin 764 metre ile en yüksek rakımına sahip dağı olan Ulus'a kar yağdı.
Balıkesir in Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus Dağı karla buluştu. İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı da zirveden görüntülendi.
Kar kalınlığının artması ile birlikte vatandaşların Ulus'ta kar maceralarının başlaması bekleniyor.
Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.
KAR YAĞIŞI YÜKSEK KESİMLERDE ETKİLİ OLUYOR
Karabük'te hava sıcaklığının sıfıra indiği yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, doğa beyaza bürünmeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı kar uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oluyor. Şiddetini giderek artıran kar yağışıyla Karabük- Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi, 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, Sarıçiçek ve Dede Yaylası beyaza büründü.
Bazı vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek çıktıkları yüksek kesimlerde kar yağışını cep telefonları ile görüntülediler.
DÜZCE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADI
Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
Düzce'nin gözde turizm merkezlerinden birisi olan Topuk Yaylası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Etkili olan kar yağışı sonrasında bölgede tatil yapan vatandaşlar kar yağışı ile karşılaşınca bu anları video çekerek sosyal medya hesaplarına yükledi. Topuk Yaylası'nda etkili olan kar yağışı etkisini arttırarak devam ettirirken kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Shiba coin atağa kalktı: Shiba Kraken'de listelendi mi? Shiba INU coin neden yükseliyor?
- 16 bin TL - 25 bin TL arasında maaşla eleman alınacak! 3 ülkeden ardı ardına açıklama geldi! Kanada, Almanya Finlandiya...
- 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, son durum ne? 3600 ek gösterge kimleri, hangi meslekleri kapsayacak?
- Uygulama yarın itibariyle başlıyor! Uymayanlara 846 lira ceza kesilecek! Yoğunluk başladı, elinizi çabuk tutun...
- Asgari ücret için kritik tahmin! "3.500 ile 3.700 arasında bir rakam..." 2022 asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
- Fırtına gidiyor, kar geliyor! Meteoroloji'den 67 ile son dakika uyarısı peş peşe geldi! Böylesine az rastlanır! Kar ufukta göründü...
- 1 Aralık Çarşamba okullarda tatil var mı, yok mu? Yarın hangi illerde okullar tatil olacak? Valilik açıklamaları...
- MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları sorgulama: MSÜ sözleşmeli personel alımı sınav sonuçları açıklandı mı? İşte, taban puanları...
- ŞOK'tan aralık ayı sürprizi! %25'e varan indirim fırsatı! 1-7 Aralık ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- Konya, Eskişehir, Aksaray'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Konya, Eskişehir, Aksaray'da tatil var mı? Valilik açıklamaları...
- Bursa, Çanakkale, Yalova'da yarın okullar tatil mi? 1 Aralık Bursa'da okullar tatil mi? Meteoroloji uyardı...
- 1 Aralık Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil mi? Yarın Kocaeli, Sakarya, Bolu'da okullar tatil olacak mı?