Soğuk havanın ardından birçok bölgeye mevsimin ilk karı düştü

Spil Dağı Milli Parkı, İzmir ve Manisa illeri arasında adeta mevsimler arası bir göçü yaşatan özel bir yer. Bugün hava güzeldi sabahtan ama şimdi kar başladı. Yerde 3-4 santimetrelik kar var. İnşallah sabaha kadar devam eder ve ziyaretçilerimiz de bu mevsimin ilk karından faydalanırlar" dedi.