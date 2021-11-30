Son dakika: AK Partili isim trafik kazasında hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Efeler ilçesine doğru seyir halinde olan A.Ş.'nin kullandığı 09 DB 672 plakalı ambulans, sanayi sitesi kavşağında AK Parti Germencik İlçe Yönetim ve Yürütme Kurulu Üyesi Özer Aksoy yönetimindeki 09 UL 830 plakalı otomobil ve A.U. idaresindeki 09 AAF 701 plakalı ticari araç ile çarpıştı.