Kocasını bir hiç uğruna toprağa veren Muhbet Topbaş: Eşimle birlikte biz de öldük

"FOTOĞRAFLARA BAKIP, 'BABA YOK' DİYOR"

Geceleri kalkıp babasının koynunda yatardı. Babasına çok düşkündü. Şimdi fotoğraflara bakıp, 'Baba yok' diyor. O öyle dedikçe içimin ne kadar yandığını tahmin bile edemezsiniz. Küçük yavrum babasını daha hiç tanıyamadı bile. 2 çocukla yalnız başıma kaldım. Yuvasız kaldık. Oysaki Adem bizi hiç yalnız bırakmazdı. O cani onu bizden alıncaya kadar. Onun en ağır cezayı almasını istiyorum. En ağız cezayı alsın ki çocuklarıma babalarının kanının yerde kalmadığını söyleyebileyim. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.