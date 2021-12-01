Aralık ayı mesajları sözleri! Aralık ayıyla ilgili en güzel sözler kısa uzun mesajlar!

Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar...- Ahmet Telli

Şimdi bu kışa girişin hüznü müdür, o mudur benim her duygum? Biraz hüzün gibidir meselâ...- Turgut Uyar

Korkumuz yok! İnmedi bir gün bile gözlerimize bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun. - Nazım Hikmet

Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez. - Muzaffer Aytekin