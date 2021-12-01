Aralık ayı mesajları sözleri! Aralık ayıyla ilgili en güzel sözler kısa uzun mesajlar!
Aralık ayı mesajları sözleri! Aralık ayıyla ilgili en güzel sözler mesajlar! Aralık ayına girmemizle birlikte, yılın son ayını kutlamak isteyen kişiler Aralık ayı mesajları ve sözleri hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Aralık ayına ilişkin mesajlar ve sözler araştırılan konuların başında geliyor. Kış mevsiminin ilk ayı olan Aralık ayının sonunda yeni yıl heyecanı yaşayacağız. İşte, en güzel anlamlı Aralık ayı mesajları sözleri!
Aralık ayıyla ilgili en güzel sözler kısa uzun mesajlar! Aralık ayı mesajları sözleri arama motorlarında sorgulanıyor. Kış ayının ilk günü olan Aralık ayını kutlamak isteyen vatandaşlar birbirlerine sosyal medya veya WhatsApp aracılığıyla mesaj gönderiyor. Haberimizden birbirinden güzel Aralık ayı mesajları ve sözleri bulabilirsiniz.
ARALIK AYI MESAJLARI SÖZLERİ!
Hava soğuyunca değil, yüreği soğuyunca başlarmış insanın kışı.
Soğuk kalpler her zaman üşür kış yaz olması fark etmez.
Kıştır soğuktur ama üşüyen kalp yalnızdır.
Her mevsimin kendine özgü rengi vardır. Nisan yeşille, Eylül sarıyla, Aralık beyazla özdeştir.
Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez.
Sevginin sıcaklığı aralığın soğuk günlerinde hissedilir.
Aralık'ta Aşk Aralıktan bakıyormuş...
Aralık ayında sevmek başkadır.
Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.
Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!
Hiçbir kış, sonsuza kadar sürmez.
İnsanlar mutlu olduklarında mevsimin kış mı yaz mı olduğunu fark etmezler.
Kış, bir yıldan diğerine köprü kuran mevsimdir.
Bir tatlı söz kışın üç ayını da ısıtabilir.
Aralık ayında sevmek başkadır.
Bir ışık var içimde aralık ile gelen soğukla birlikte.
Kasımda aşk başka mıdır bilmem, ben seni Aralık'sız sevdim!
Aralık ayı yeni yıla girmen üzere olan aşkların ayıdır.
Aralık ayı yeni yıla girmen üzere olan aşkların ayıdır.
Hoşgeldin Aralık ayı, hoşgeldin hüzün ve aşkın en güzel yaşanacağı ay...
Üşüdüysen söyle sevgilim, seni bir kat daha seveyim. - Cemal Süreya
Belki yarın sabah soğukta uyanmanın bir anlamı olur, sana çay pişirmek gibi...- Oğuz Atay
Gidersen kar yağar avuçlarıma, üşürsün. Bir ceylan sessizliği olur burada aşklar...- Ahmet Telli
Şimdi bu kışa girişin hüznü müdür, o mudur benim her duygum? Biraz hüzün gibidir meselâ...- Turgut Uyar
Korkumuz yok! İnmedi bir gün bile gözlerimize bir kış akşamı gibi karanlığı korkunun. - Nazım Hikmet
Baharı hayal edemezsen, kış çekilmez. - Muzaffer Aytekin
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