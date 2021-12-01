Bir kripto para vurgunu daha! Bitrota sistemi çöktü sahibi izini kaybettirdi! 1 milyar lira...

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Hürriyet'in haberine göre, Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde üç lüks ofis kuruldu. Türkiye'nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kripto para olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü.