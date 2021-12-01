Kayseri'de terk edilen adamın gözü döndü! Evi ateşe verdi
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, karısı tarafından terk edildiği öne sürülen Ahmet M. (44), evini yaktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 3024 Sokak'taki yedi katlı binanın en üst katında yaşandı.
ALKOLLÜYKEN EVİ ATEŞE VERDİ
İddiaya göre, Ahmet M'nin eşi bir süre önce evi terk etti. Eşine kızan Ahmet M., alkollü olduğu sırada evi ateşe verdi.
Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ OLDU
Adrese gelen itfaiye erleri, yangını büyümeden söndürdü. Komşuların şikayetçi olduğu Ahmet M., polis merkezine götürüldü.