Kayseri’de terk edilen adamın gözü döndü! Evi ateşe verdi

Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi 19 Mayıs Mahallesi 3024 Sokak'taki yedi katlı binanın en üst katında yaşandı.

ALKOLLÜYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

İddiaya göre, Ahmet M'nin eşi bir süre önce evi terk etti. Eşine kızan Ahmet M., alkollü olduğu sırada evi ateşe verdi.

Komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KOMŞULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

Adrese gelen itfaiye erleri, yangını büyümeden söndürdü. Komşuların şikayetçi olduğu Ahmet M., polis merkezine götürüldü.