İzmir’de dehşete düşüren olay: İşe giden kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı

Edinilen bilgiye göre olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T. (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.