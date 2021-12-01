İzmir'de dehşete düşüren olay: İşe giden kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı
İzmir'de işe giden bir kadın, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen İbrahim T.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Kadına saldırdıktan sonra yoluna devam eden İbrahim T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırı anları kameraya böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay dün saat 10.00 sıralarında, Alsancak Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre bir mağazada çalışan ve iş yerine gittiği öğrenilen Tuğba S. (26), karşıdan gelen yabancı uyruklu İbrahim T. (34) tarafından yumruklu saldırıya maruz kaldı.
Neye uğradığını şaşıran kadın aldığı yumruk darbesinin etkisiyle yere düşerken, saldırgan hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Baygınlık geçiren kadını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yumruklu saldırıya maruz kalan Tuğba S., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alsancak Nevvar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan Serbest, polis merkezine giderek şüpheli İbrahim T.'den şikayetçi oldu.
VATANDAŞ TAKİP ETTİ, YAKALATTI
Meydana gelen olayın ardından yumruklu saldırgan İbrahim T.'yi takip eden bir vatandaşın, saldırganın yerini polise söyleyerek yakalattığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen İbrahim T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan sokak ortasında gerçekleşen kadına şiddet olayı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, İbrahim T.'nin kolları açık bir şekilde yürüdüğü sırada, yanından geçen Tuğba S.'ye bir anda yumruk attığı görüldü.
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