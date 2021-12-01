Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı bu hafta olacak mı? İstanbul 5 günlük hava durumu uyarısı!
İstanbul kar yağışının ne zaman başlayacağı merak edilen konuların başında geliyor. İstanbul’da kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı araştırılıyor. İstanbul 5 günlük hava durumuna göre vatandaşlar önlemini almak istiyor. Yurt genelinde birçok ilde etkisini gösteren soğuk ve kar yağışının İstanbul’a gelip gelmeyeceği merak ediliyordu. Peki; İstanbul’da kar ne zaman yağacak?
Kar ne zaman yağacak? İstanbul kar yağışı arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İstanbul 5 günlük hava durumuna göre, mega kentte önümüzdeki günlerde kar yağışı olup olmayacağı merak ediliyor. Marmara'da iki ilin beyaza bürünmesiyle birlikte fırtınanın ardından kar yağışı olabileceği uyarısı yapıldı. Peki; İstanbul'da kar ne zaman yağacak?
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahminine göre; 1 Aralık Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların gece saatlerinde 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Parça bulutlu hava, hafta sonunda sağanak yağışa dönecek. İşte; İstanbul 5 günlük hava durumu!
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
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