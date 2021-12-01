Arnavutköy'de eşi ve arkadaşını öldüren zanlı mahkemede sustu
İstanbul Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz'ı (30) ile eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Emre Erdoğan'ı (32) öldüren Ersin Yılmaz (28) hakim karşısına çıktı. İki defa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanan Ersin Yılmaz, bütün sorulara “Susma hakkımı kullanmak istiyorum” sözleriyle yanıt verdi.
İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması için tutuklu zanlı Ersin Yılmaz, cezaevinden İstanbul Adliyesine götürüldü. Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz, kardeşleri Adem Yılmaz, Burak Yılmaz, Melike Bozkurt ile bir diğer cinayet kurbanı Emre Erdoğan'ın eşi Büşra Erdoğan da mahkemeye katıldı.
ACILI BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Gözyaşlarını tutamayan baba Yılmaz'ın bir türlü sakinleşememesi üzerine acılı baba salondan çıkarıldıktan sonra duruşma yapılabildi.
İddianamedeki suçlamalar okunduktan sonra sanık Ersin Yılmaz'dan savunmasını yapması istendi.
ZANLI 'SUSMA' HAKKINI KULLANDI
Yılmaz, susma hakkını kullanmak istediğimi söyledi.
Mahkeme başkanı Hakan Türkön, emniyet ve savcılıkta da susma hakkını kullandığı için sanığın daha önce alınmış ifadesi olmadığını kaydetti.
Başkan Türkön, dava dosyasındaki tutanak ve raporları okuyarak, bu delillere karşı bir diyeceği olup olmadığını sordu.
Sanık, yine susma hakkını kullanmak istediğini söyledi.
"KAPIYI TEKMELEYİP BİR ANDA EŞİME ATEŞ ETTİ"
Ölen Ersin Yılmaz'ın eşi Büşra Erdoğan ise "Sanığı tanımıyorum. Olay günü binadaki tüm dairelerin zilleri çaldı. Kameradan kimseyi görmedim. 'Kim o' dedim, ses veren olmadı. Bu nedenle kapıyı açmadım. Çocuklarıma yemek hazırlamaya başladım. Biraz sonra yeniden ziller çalmaya başladı. Komşulardan biri dış kapıyı açmış. Bizim kapıya biri gelip zili çaldı. Mercekten baktığımda yine kimseyi göremedim. Dışarıdaki kişi 'PTT'den geldim' dedi. Bu nedenle kapıyı açtım. Elinde 100 TL vardı. 'Emre evde mi' diye sordu. Arkadaşı zannettiğim için eşimi çağırdım. Sanık kapıyı tekmeleyip bir anda eşime ateş etti" dedi.
"SANIĞIN EŞİ İLE ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU İFTİRADIR"
Sanık Ersin Yılmaz'ın "Eşimi vurdum, bunu da vurdum. 5 yıldır ilişkileri varmış" dediğini aktaran Büşra Erdoğan, "Biz severek evlenmiştik. Eşim telefonunu açığa koyardı, hatta evde bulunduğu zamanlarda bana verirdi. Şifre kullanmazdı. Sanığın eşi ile arasında ilişki olduğu iftiradır, yalandır" dedi.
"SENİ DE VURURUM"
Büşra Erdoğan, eşini öldüren Ersin Yılmaz'ı, kaçmaması için kollarından tuttuğunu ancak Yılmaz'ın silah doğrultup 'seni de vururum' dediğini ve kendisini ittiğini de anlattı.
BİR KİŞİYE 3 GÜN İŞKENCE YAPMIŞ
Büşra Erdoğan ayrıca lakabı Almancı olan Neco isimli bir kişinin, sanık tarafından ormana götürülüp 3 gün işkence yapıldığına dair eşine fotoğraflar gönderdiğini söyledi.
Mahkeme başkanı bu kez sanık Ersin Yılmaz'a, Büşra Erdoğan'ın anlattıklarıyla ilgili bir diyeceği olup olmadığını sordu.
Sanık yine "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" cevabını verdi.
Avukatları ise sanıkla görüşüp savunma hazırlamak için süre istedi.
Elif Yılmaz'ın ailesi de sanıktan şikayetçi olduklarını bildirdi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Bir sonraki duruşma iki ay sonra yapılacak.
BİRÇOK KEZ ŞİKAYETÇİ OLMUŞ
Ersin Yılmaz 24 Eylül 2020 tarihinde eşi Elif Yılmaz'ı zorla Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alana götürüp, kafasından ve göğsünden kurşunlamıştı. Yılmaz, Emre Erdoğan'ın evine gidip ikinci cinayeti işledikten sonra polise teslim olmuştu. 3 çocuk annesi Elif Yılmaz'ın ise birçok kez eşinin tehdit ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.
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