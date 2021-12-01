Arnavutköy’de eşi ve arkadaşını öldüren zanlı mahkemede sustu

"KAPIYI TEKMELEYİP BİR ANDA EŞİME ATEŞ ETTİ"

Ölen Ersin Yılmaz'ın eşi Büşra Erdoğan ise "Sanığı tanımıyorum. Olay günü binadaki tüm dairelerin zilleri çaldı. Kameradan kimseyi görmedim. 'Kim o' dedim, ses veren olmadı. Bu nedenle kapıyı açmadım. Çocuklarıma yemek hazırlamaya başladım. Biraz sonra yeniden ziller çalmaya başladı. Komşulardan biri dış kapıyı açmış. Bizim kapıya biri gelip zili çaldı. Mercekten baktığımda yine kimseyi göremedim. Dışarıdaki kişi 'PTT'den geldim' dedi. Bu nedenle kapıyı açtım. Elinde 100 TL vardı. 'Emre evde mi' diye sordu. Arkadaşı zannettiğim için eşimi çağırdım. Sanık kapıyı tekmeleyip bir anda eşime ateş etti" dedi.

"SANIĞIN EŞİ İLE ARASINDA İLİŞKİ OLDUĞU İFTİRADIR"

Sanık Ersin Yılmaz'ın "Eşimi vurdum, bunu da vurdum. 5 yıldır ilişkileri varmış" dediğini aktaran Büşra Erdoğan, "Biz severek evlenmiştik. Eşim telefonunu açığa koyardı, hatta evde bulunduğu zamanlarda bana verirdi. Şifre kullanmazdı. Sanığın eşi ile arasında ilişki olduğu iftiradır, yalandır" dedi.

"SENİ DE VURURUM"

Büşra Erdoğan, eşini öldüren Ersin Yılmaz'ı, kaçmaması için kollarından tuttuğunu ancak Yılmaz'ın silah doğrultup 'seni de vururum' dediğini ve kendisini ittiğini de anlattı.