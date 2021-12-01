Esnafın hayatını kabusa çevirdi! 'Siteler' suç örgütüne darbe
Son dakika haberine göre: Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, mobilyacı esnafını canından bezdiren ve ölümle tehdit eden 'Siteler' suç örgütüne darbe indirdi.
3 yıl öncesine kadar barınacağı yeri olmadığı için Ankara şehirler arası otobüs terminalinden (AŞTİ) kalan örgüt lideri Ö.Ç.'nin esnaftan elde ettiği haksız kazanç ile kendine ev aldığı ve hesabında 3 milyon Türk lirası olmasına rağmen zaman zaman AŞTİ'ye giderek geceleri burada geçirdiği belirlendi.
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, mobilyacı esnafından 'haraç' adı altında zorla para alan liderliğini Ö.Ç.'nin yaptığı suç örgütünü tespit etti. Mobilyacı esnafın canından bezdiren 'Siteler' suç örgütü ile ilgili çarpıcı detaylara SABAH ulaştı. Suç örgütü, özellikle mobilya işi yapanları hedef alındı.
ARAÇ ŞOFÖRLERİ ŞOKE OLDU: İŞİ BIRAKIP KAÇTILAR
Suç örgütü, şoförlü şekilde kiraladıkları lüks araçlara kalabalık gruplar halinde binerek mobilyacı esnafını ziyarette ederek haraç istedi. Haraç vermeyi kabul etmeyen bir esnafı zorla iş yerinden alan suç örgütü, lüks arabaya bindirerek ıssız yere götürdü. Olup bitenden haberi olmayan araçların şoförleri, kiralayan kişilerin iş adamı olduğunu ve esnafın arkadaşları dolduğunu düşündü.
Örgüt üyeleri, zorla bindirdikleri esnafı arabanın içerisinde döverek 200 bin Türk lirası senet imzalatmasının ardından gasp ederek yol kenarına attı. Olup bitenler karşısında şoka giren araç şoförleri, iş adamı olmadıklarını anlayarak işi bırakıp kaçtı. Örgüt tarafından öldürülme korkusu yaşayan esnaf, kendi dükkanlarına gelmemeye başladı. Tehditlere dayanamayan bir esnaf ise dükkanını tamamiyle kapattı. Suç örgütü bu şekilde 13 esnafı canından bezdirirken 3 milyon Türk lirası gelir elde etti.
HUYLU HUYUNDAN VAZGEÇMİYOR
'Siteler' suç örgütü lideri Ö.Ç.'nin 3 yıl öncesine kadar barınacağı yeri olmadığı için Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi (AŞTİ) de kaldığı belirlendi. Esnaftan topladığı haraç paraları ile lüks bir yaşam sürerken kendine de ev alan Ö.Ç.'nin bir huyundan hala vazgeçemediği ortaya çıktı. Örgüt lideri Ö.Ç.'nin artık evi olmasına rağmen zaman zaman çoğu zaman geceyi Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminalinde geçirdiği öğrenildi.
ÖRGÜT LİDERİ TUTUKLANDI
Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla aralarından Ö.Ç.'nin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Ankara emniyetindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen örgüt lideri Ö.Ç ile birlikte 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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