Esnafın hayatını kabusa çevirdi! ’Siteler’ suç örgütüne darbe

Örgüt üyeleri, zorla bindirdikleri esnafı arabanın içerisinde döverek 200 bin Türk lirası senet imzalatmasının ardından gasp ederek yol kenarına attı. Olup bitenler karşısında şoka giren araç şoförleri, iş adamı olmadıklarını anlayarak işi bırakıp kaçtı. Örgüt tarafından öldürülme korkusu yaşayan esnaf, kendi dükkanlarına gelmemeye başladı. Tehditlere dayanamayan bir esnaf ise dükkanını tamamiyle kapattı. Suç örgütü bu şekilde 13 esnafı canından bezdirirken 3 milyon Türk lirası gelir elde etti.