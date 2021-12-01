Marmara'da iki il beyaza büründü! Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı | Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı!
Güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden açıklanırken, uyarı üstüne uyarı geldi. Meteoroloji'den yapılan tahminlerde kar, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Marmara bölgesinde iki il beyaza bürünürken, Ankara'ya mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'da kar yağışı devam edecek mi? gibi sorulara yanıt ararken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Aralık hava tahmin raporunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Beklenen yağışların Hatay'ın kuzeyi ve kıyı kesimleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli (40-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in 900-1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kuvvetli ve yoğun kar (15-40 cm) şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akşam saatlerine kadar Van, Hakkari, Bitlis, Muş, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer hamleli fırtına (50-75 km/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA'DA İKİ KENT BEYAZA BÜRÜNDÜ
Balkanlar'dan yurda girmeye hazırlık yapan kar yağışı etkili olmaya başladı. Edirne'nin Bulgaristan'a sınır köylerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Balıkesir'in Ulus Dağı'nda da mevsimin ilk karı yağdı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bulunan Bulgaristan'a sınır köylerde akşam saatlerinde başlayan Kar yağışı köy halkı ve çiftçileri sevindirdi. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü köylerde, kar yağışı etkisini kaybettikten sonra yeniden hızlanarak başladı.
HALK SEVİNÇLE KARŞILADI
Lalapaşa ilçesinin Hamzabeyli köyünde yaşayan Fırat Avşar, karın yağdığını ve sevinçli olduklarını söyledi. Bir diğer vatandaş Celal Öztürk de, köyün en yaşlılarından biri olduğunu eskiden çok daha fazla kar yağdığını belirtti. Köy halkından Önder Fener de, kısa süren yağışın köy halkı olarak kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.
ULUS DAĞI KARLA BULUŞTU
Sındırgı ilçesinde bulunan ve içerisinden endemik bitkiler barındıran Ulus Dağı karla buluştu. İlçe merkezinde yağmur hakim olurken kar yağışı da zirvede bulunan TRT istasyonundan görüntülendi.
KAR KALINLIĞININ ARTMASI BEKLENİYOR
Kar kalınlığının artması ile birlikte vatandaşların Ulus'ta kar maceralarının başlaması bekleniyor. Sındırgı ilçe merkezinde ise yağmurlu hava hakim olurken, sıcaklık da belirli ölçüde düştü.
ANKARA'YA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Ankara'da gece saatlerinde hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kente mevsimin ilk karı yağdı.
Ankara'da beklenen kar yağışı, gece saatlerinde etkisi göstermeye başladı. Hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Başkent'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının şiddetlenmesiyle birlikte otomobiller, ağaçlar ve kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kar yağışının kentin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun bu sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ve kıyı kesimleri kuvvetli sağanak yağışlı,
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük ve Bolu çevrelerinin bu sabah ve akşam saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda hifif yağmur ve sağanak, iç kesimlerde hafif karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sbu sabah ve akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak iç kesimleri hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde kuvvetli yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-1000 metre üzeri rakımlı yerlerinde yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri kuvvetli yağmur ve sağanak, iç kesimleri kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ve kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
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