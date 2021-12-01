Marmara’da iki il beyaza büründü! Ankara’ya mevsimin ilk karı yağdı | Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunda, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere Karadeniz'in iç kesimlerinin 900-100 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde hissedilir derecede (4 ila 12 derece) azalacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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