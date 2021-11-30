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Son dakika: İstanbul Boğazı ile ilgili yeni açıklama! Gemi trafiğine kapatılmıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: İstanbul Boğazı ile ilgili yeni açıklama! Gemi trafiğine kapatılmıştı

Son dakika haberi... Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı’nın saat 18.30 itibariyle gemi trafiğine açılacağını duyurdu.

İstanbul'da dün ve bugün sabah saatlerinde de etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30'da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır" ifadelerine yer verildi.

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