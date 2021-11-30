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Son dakika: Diyarbakır'da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Diyarbakır’da etkili olan sis trafiği durma noktasına getirdi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde etkili olan sis, trafiği olumsuz yönde etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. 4 gündür devam eden sisle birlikte sürücüler zor anlar yaşadı.

Silvan ilçe merkezi başta olmak üzere, Diyarbakır-Silvan, Silvan-Batman arası karayolunda yoğun sis nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geldi.

Trafik ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlarının farlarını ve dörtlülerini yakıp düşük hızda ilerledi.

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