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Son dakika: Elazığ'da polis ekiplerinden vatandaşlara hayati uyarı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 30.11.2021 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021
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Son dakika: Elazığ’da polis ekiplerinden vatandaşlara hayati uyarı

Elazığ’da polis ekipleri, evlerinde ziyaret ettiği vatandaşlara sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, bölge genelinde yapılan rüzgar ve fırtına uyarı doğrultusunda soba, şofben ve doğalgaz kaynaklı karbon monoksit zehirlenmelerinin önüne geçebilmek amacıyla, soba kullanılmakta olan mahallelerdeki vatandaşları ziyaret etti.

Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa maruz kalmamaları, daha dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, çalışma kapsamında hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak, konunun hassasiyeti noktasında farkındalık oluşturulmak istendi.

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